26 марта 2020, 12:24
Примерно 200 россиян остались в Венесуэле, Доминикане и Гаити
В посольство поступило обращение от 200 россиян и граждан СНГ. Им нужна помощь, чтобы уехать из Венесуэлы, Доминиканы и Гаити. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Представитель российской дипломатической миссии в Венесуэле уточнил, что число желающих выехать растет с каждым днем. Дедлайн для подачи документов в МИД России — 26 марта.
Примерно тысяча человек самостоятельно вернулась на родину из этих стран.
По данным посольства, эвакуация граждан в настоящее время не обсуждается, так как в Россию еще возможно вернуться. Тем не менее, для этого придется совершить пересадки и выбрать другие маршруты. План пути сейчас прорабатывают сотрудники посольства.
Предполагается, что россиян смогут вернуть на дополнительных чартерных рейсах.