Примерно 200 россиян остались в Венесуэле, Доминикане и Гаити

Представитель российской дипломатической миссии в Венесуэле уточнил, что число желающих выехать растет с каждым днем. Дедлайн для подачи документов в МИД России — 26 марта.

Примерно тысяча человек самостоятельно вернулась на родину из этих стран.

По данным посольства, эвакуация граждан в настоящее время не обсуждается, так как в Россию еще возможно вернуться. Тем не менее, для этого придется совершить пересадки и выбрать другие маршруты. План пути сейчас прорабатывают сотрудники посольства.

Предполагается, что россиян смогут вернуть на дополнительных чартерных рейсах.