Приложение-путеводитель по Чуйскому тракту появилось на Алтае | 360°

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Приложение-путеводитель по Чуйскому тракту появилось на Алтае

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Ученые Алтайского государственного университета создали первое приложение, которое дает информацию о Чуйском тракте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проректора по научному и инновационному развитию вуза Александра Дунца.

По данным RT, в разработке участвовало Русское географическое общество.

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«В этом году Русское географическое общество поддержало наш инициативный проект, посвященный разработке первого мобильного приложения о Чуйском тракте», — подчеркнул Дунец.

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Тестовая версия приложения уже начала работу, добавил проректор.

Ученые

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