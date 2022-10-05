Приложение-путеводитель по Чуйскому тракту появилось на Алтае | 360°

Путешествия 05 октября 2022, 14:04 Поделиться Telegram

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Viber Приложение-путеводитель по Чуйскому тракту появилось на Алтае

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Ученые Алтайского государственного университета создали первое приложение, которое дает информацию о Чуйском тракте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проректора по научному и инновационному развитию вуза Александра Дунца.

По данным RT, в разработке участвовало Русское географическое общество.

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«В этом году Русское географическое общество поддержало наш инициативный проект, посвященный разработке первого мобильного приложения о Чуйском тракте», — подчеркнул Дунец.

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Тестовая версия приложения уже начала работу, добавил проректор.

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