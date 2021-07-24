Приключения в часовой доступности. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге

Летние выходные дни лучше всего посвятить путешествиям. Отправляться в далекие страны не нужно. Интересные места находятся не так далеко, как кажется. Подобрать удобное транспортное средство можно в сервисе «Делимобиль». В отличие от обычной аренды каршеринг оплачивается, только когда им пользуются. «360» и «Делимобиль» составили список маршрутов, куда можно отправиться, чтобы отдохнуть и получить массу впечатлений.

Путешествие за рулем

«Делимобиль» открыл более 450 туристических направлений по всей России. Это специальные длительные маршруты, на которых можно не завершать поездку на протяжении нескольких дней.

Из Москвы на машине можно отправиться в Тверскую, Рязанскую или Ярославскую области, посетить Калугу или Ростов Великий. Необязательно уезжать далеко от столицы — достопримечательности и просто интересные места есть и в Московской области.

Заповедник «Лохин остров»

Тишина и уникальная природа — это лучшее средство, чтобы привести свои мысли в порядок и отдохнуть от городской суеты. Попасть на остров можно, пройдя по небольшому мостику. Заповедник появился в конце XIX века, когда изгиб Москвы-реки искусственно выпрямили.

В отрезанном от остальной территории ландшафте сохранились редкие растения и животные. Чистый воздух и красивейшее озеро Глухая Яма не оставят равнодушными редких посетителей. Для туристов предусмотрены два маршрута: по лесу и берегу реки с видом на музей-усадьбу Архангельское.

Источник фото: телеканал «360»

Уникальность мест еще и в том, что на паре квадратных километров острова сформировалось сразу несколько экосистем: пойменные луга, сосновые и лиственные леса, болотистая часть. Главное украшение — древнее озеро Глухая Яма. Его лучше всего фотографировать с высокого лесного берега.

Сычевские карьеры

Настоящая песчаная пустыня с высокими барханами и небольшими озерами находится в Подмосковье. В этом месте продолжает работать Сычевский горно-обогатительный комбинат нерудных материалов. В северной части карьеры уже заброшены, и там можно хорошо отдохнуть.

Место необычного отдыха сформировалось здесь 10-15 лет назад, когда комбинат не работал. Территорию карьеров облюбовали поклонники пляжного отдыха. Сейчас работы по добыче песка продолжаются, но есть достаточно тихие места в северной и южной частях. Территория позволяет каждому выбрать подходящее место.

Источник фото: телеканал «360»

На огромном пространстве с песчаными дюнами можно устраивать экстремальные гонки на квадроциклах или внедорожниках. Рядом есть живописные озера — это заполненные водой карьеры. Находящиеся рядом заброшенные вышки похожи на старые маяки на диких пляжах. Место уникально еще и тем, что здесь растут карликовые растения, как в настоящей пустыне.

Этнопарк «Кочевник»

Покормить верблюда или погладить мохнатого яка — такую возможность дают посетителям этнографического парка под открытым небом. Здесь будет интересно детям и взрослым. Посетители могут попасть в самую большую юрту России. Ее диаметр 15 метров. В таких самодельных постройках живут кочевники Монголии.

Чтобы полностью погрузиться и прочувствовать на себе, как живут кочевые народы, можно попробовать национальное блюдо буузы, отведать кумыса и послушать о легендах и традициях народов Восточной Азии и Крайнего Севера.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме животных и лекций, здесь можно посетить мастер-классы и даже покататься на собачьей упряжке в любое время года. В этнопарке своя, особая атмосфера, которую невозможно повторить. Это место для семей с детьми и для тех, кто хочет внести колоритную нотку разнообразия в свою жизнь.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Уникальный архитектурный ансамбль вдохновил живописца Рублева на написание знаменитой «Троицы». Место, где хранится прах Сергия Радонежского. Лавра — это святое место для всех православных христиан.

Всего на территории храмового комплекса около 50 строений и памятников, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно там будет и людям, которые далеки от религии. Каменная стена с боевыми башнями построена в XVI веке. Стены, которые удерживали захватчиков, сохранились и до наших дней.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Сергиев Посад — город, входящий в Золотое кольцо России. Туда лучше приехать не на один день, чтобы посетить все достопримечательные места. Недалеко находится музей-заповедник «Абрамцево». Здесь гостили Николай Гоголь и Иван Аксаков, а художник Валентин Серов написал свою знаменитую «Девочку с персиками». Моделью стала дочь владельца усадьбы Вера Мамонтова. Кроме того, городской округ известен своими посадскими матрешками. В «Игрушечной мастерской» можно сделать собственную куклу или купить сувенир на память.

Городской округ Истра

Культурной столицей Подмосковья называют городской округ Истра не просто так. Здесь расположен музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Здешним выставкам позавидуют столичные галереи. Музей тесно сотрудничает с частными коллекционерами, которые привозят на выставки уникальные экспонаты. Для того чтобы посмотреть на редкие работы Шагала и Брейгелей, за билетами выстраивались очереди. В основных экспозициях представлены залы с археологическими находками, экспонаты, посвященные средневековой Руси, и редкости, связанные местным монастырем.

Приехав в Истру, можно посетить музей деревянного зодчества. Здесь представлены уникальные постройки крестьянских изб с русской печью и красным уголком, деревянная часовня и настоящая работающая мельница. Сегодня это большие редкости.

Источник фото: телеканал «360»

Самым необычным местом в Истре называют Высоковольтный научно-исследовательский центр. Это уникальная постройка словно из будущего. Объект находится на почтовой улице. В народе его называют генератором.

Тем, кто любит пляжный отдых, всегда можно отправиться на Истринское водохранилище. Это местное море, появившееся в 1935 году. Лучше всего поехать на восточный берег. Там чище пляжи, но сложно найти свободные шезлонги. На западе водохранилища находится полуостров с поселком Лечищево.

Еще одна местная достопримечательность — сыроварня «Русский пармезан». Любителям попробовать необычные продукты туда прямая дорога.

Романцевские горы

Отправиться в путешествие на делимобиле можно не только в Подмосковье, но и в более дальние регионы, где тоже есть свои достопримечательности. Тульская область порадует гостей необычным пейзажем. Высокие горы и бирюзовые озера, к которым ведет потрескавшаяся земля. На месте Романцевских гор в середине прошлого века добывали уголь. Залежи закончились за 20 лет. На месте остались горы из окаменевшего грунта и озера из грунтовых вод и дождей.

Карьер растянулся на несколько километров, так что найти место для отдыха вполне можно. Но лучше не оставлять машину на верхушке гор. Были случаи, когда транспорт падал вниз. Кроме того, на земле достаточно много острых камней и можно повредить колеса.

Источник фото: телеканал «360»

Для фотосессии лучше выбрать утренние часы и забраться на самый высокий террикон. Так в объектив попадет удивительное озеро, которое освещают солнечные лучи. Благодаря ветрам и дождям на горах и земле появились трещины, из которых сформировались узоры.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

За последние 17 лет небольшая деревня в Калужской области стала настоящим местом паломничества любителей современного искусства и необычной архитектуры. Это место проведения множества фестивалей, начиная от «Архстояния» и заканчивая «Ночью новых медиа». Но приехать сюда можно в любое время без привязки к мероприятиям. Так даже лучше, если хочется побыть в тишине.

Это то место, где лучше всего провести выходные, чтобы разгрузить голову от житейских проблем. Для жизни можно снять домик со стеклянной крышей, чтобы просыпаться с рассветом, а перед сном любоваться звездами. В пешей доступности есть река Угра, где можно поплавать.

Источник фото: телеканал «360»

В парке есть множество арт-объектов, которые можно внимательно осмотреть и устроить там фотосессию. Это уникальное место, где собраны экспонаты современных художников со всего мира. Для любителей животных предлагают прокатиться на лошадях. Обследовать местность можно и на велосипедах, которые сдают напрокат. Экскурсоводы расскажут о местных достопримечательностях, а художники проведут мастер-классы для желающих.