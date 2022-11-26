Путешествия 26 ноября 2022, 19:16 Приезжающих в Петербург туристов обложат курортным сбором Петербург может войти в список городов с курортным сбором РИА «Новости»

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Эксперимент с курортным сбором могут продлить, а в число регионов добавить Санкт-Петербург. Об этом сообщило издание Neva.Today со ссылкой на членов Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

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Во втором чтении закона об увеличении срока проведения эксперимента предложили взимать курортный сбор до 31 декабря 2024. Уточняется, что размер сбора равен примерно 10-50 рублей в день. При этом он не может быть больше 1,5% от общей стоимости поездки.