Российским туристам с 30 мая разрешили оформлять визы по прибытию в Индонезию

Россияне с 30 мая смогут получать однократные туристические визы по прибытии в Индонезию. Стоимость такой визы составит 35 долларов (500 тысяч индонезийских рупий).

Для оформления надо предъявить паспорт, срок действия которого не меньше шести месяцев и обратный билет. Продлить визу можно один раз на 30 дней, сообщил Bali.com

Помимо этого, туристам нужно будет оформить медицинскую страховку с покрытием не менее 25 тысяч долларов, а также и установить приложение Peduli Lindungi, уточнил «Интерфакс».

Путешественникам, у которых есть прививка от ковида, не нужно сдавать ПЦР и антиген-тесты. Власти Индонезии признают российскую вакцину «Спутник V».

Сегодня стало известно, что туристы с 1 июня смогут приезжать на Кипр без обязательного предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста. Решение смягчить антиковидные ограничения решили благодаря улучшению эпидемической ситуации.