Путешествия 18 апреля 2024, 15:44 Президент Абхазии Бжания: республика не может принимать много туристов из-за нехватки мест размещения

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Президент Абхазии Аслан Бжания объяснил, почему республика не может принимать большое количество российских туристов. Слова политика опубликовал сайт «Аргументы и факты».

Государственный деятель отметил, что на 250 тысяч местных жителей приходится полмиллиона путешественников в год.

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«Мы легко смогли бы принять несколько миллионов туристов, но у нас нет столько мест размещения. Вкладываться в гостиницу — это должно пройти 12-15 лет, пока окупится, не все на это пойдут», — пояснил Бжания.

По его мнению, у Абхазии все же есть шансы решить данную проблему, добавил сайт therussiannews.ru.