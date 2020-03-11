Представительство по туризму Таиланда отреагировало на отмену визы по приезде

«Для россиян существует два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде — оформление визы по прибытии, решение о которой было принято еще в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд, которое никто не отменял, и оно продолжает действовать», — подчеркнул Кинель.

Глава службы пояснил, что решение таиландского МВД не повлияет на туризм среди россиян. По его словам, «все еще есть двустороннее соглашение».

Ранее из-за коронавируса власти Таиланда усложнили условия въезда в страну для граждан 18 государств, в том числе России. Теперь визу нельзя оформлять по приезде. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с «360» пояснил, почему не нужно паниковать.