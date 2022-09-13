Представители РСТ положительно оценили летний туристический сезон | 360°

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Представители РСТ положительно оценили летний туристический сезон

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Летний туристический сезон в России прошел хорошо. Такой информацией поделился исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт рассказал, что жители страны стали чаще отправляться в Дагестан и Мурманскую область. В период с мая по август 2022 года в путешествие отправились примерно 25 миллионов человек.

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«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошел в России. Причиной тому стали, в том числе, ограничения, связанные с выездным туризмом», — отметил Уманский.

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