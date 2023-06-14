Путешествия 14 июня 2023, 19:44 Представители Российского союза туриндустрии заявили, что затопление в Сочи не привело к массовым отказам от туров

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Большинство россиян, которые в ближайшее время планировали путешествие в Сочи, не стали отказываться от турпутевок. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Также соотечественники не отменяют бронирование проживания в отелях и гостиницах. Кроме того, туристы не отказываются от поездок в Абхазию.

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Отмечается, что затопление из-за сильных дождей случилось в Хостинском районе. В районе Мацесты нет туробъектов, поэтому паника среди туристов не распространилась.