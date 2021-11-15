Представители АТОР рассказали, в каких странах лучше всего встречать Новый год

Встречать новогодние праздники в 2022 году лучше всего в Египте, Турции, Доминикане, Арабских Эмиратах, Кубе и Мальдивах. Таким мнением поделились глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. Об этом сообщило URA.ru.

«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — отметил Дмитрий Горин.

Бобылев согласился с мнением, что данные направления будут пользоваться популярностью. Горин при этом отметил, что проще всего будет попасть в Мексику и Доминикану. Страны не требуют для въезда ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Другие же странны начинают пересматривать правила посещения страны.

«Куба с 13 ноября отменила повторный тест, который ранее сдавали все туристы, прилетающие на популярные курорты Каэркока и Варадэро», — заявил эксперт.