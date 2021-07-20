Представители АТОР рассказали о востребованности Италии у россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали заявление итальянского посла Паскуале Терраччано о том, что в сентябре российские туристы могут вернуться в Италию. Об этом сообщил RT.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что для восстановления регулярных рейсов необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку. На данный момент рейсы восстановлены, однако они носят грузопассажирский характер. Кроме того, по его мнению крайне остро стоит вопрос выдачи виз.

«Италия уже сейчас — с мая — начала обновлять визы, которые не успели использовать в период пандемии. Пока это касается только многоразовых виз. Конечно, мы будем очень ждать и от консульства, и от визового цента, и от посольства, чтобы эта работа для уже туристических виз была восстановлена», — отметил специалист.

Горин назвал Италию востребованным туристическим направлением. По его мнению, отправиться туда можно в любое время года, так как там можно и заниматься зимними видами спорта, и купаться в море.

«За счет своего гостеприимства и открытости в Италии, здесь надо сказать комплимент в адрес посольства и консульства, никогда не было проблем с туристическими компаниями и прямыми заявителями», — подытожил Горин.