Представители АТОР рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Турцией

Российская инспекционная делегация сообщит о поездке в Турцию на этой неделе. В связи с этим о сроках возобновления авиасообщений с Турцией станет известно в конце мая. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она заявила, что российская делегация отправится в Турцию с целью проверить, насколько безопасна страна для отдыха российских туристов в данный момент.

«И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. Нa данный момент мы прогнозы делать не можем», — заявила Ломидзе.

Ломидзе подчеркнула, что российские туристы ждут открытия турецких границ.

Ранее Россия заявила о готовности отправить делегацию в Турцию. Эксперты должны определить возможность восстановления туристического потока между двумя странами.