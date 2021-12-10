Представители АТОР отметили резкое падение цен на туры в Египет

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о резком падении цен на туры в Египет в декабре. По словам представителей организации, таких дешевых предложений не было даже до закрытия Египта. С чем это связано, написал «ФедералПресс».

«Это связано с сезонностью. Вторая половина декабря проседает из-за рабочей нагрузки и невыгодности отпусков перед новогодними праздниками. А вот на заезды в период самих новогодних праздников в этом году спрос на Египет очень высок», — сообщили в пресс-службе ANEX Tour.

Сейчас туристы имеют возможность дешевле всего отдохнуть на курорте. Недельный тур на одного начинается от 15-20 тысяч рублей. При этом в январе ситуация стабилизируется, и стоимость туров резко возрастет.

«При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации, спрос на Египет выровняется к середине января, цены придут в норму и вырастут. Поэтому лично я рекомендую туристам успеть отдохнуть в Египте, поплавать в прекрасном Красном море в декабре по действительно смешным ценам», — сообщил директор сети турагентств «Розовый Слон» Александр Мкртчан.