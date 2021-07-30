Представители АТОР назвали цены на отдых в Египте

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, сколько будет стоить отдых в Египте. Подробности рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на представителей АТОР.

Прямое авиасообщение России с Египтом открывеается с 9 августа.

По данным ассоциации, пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейхв в трехзвездочный отель по системе «все включено» будет стоить от 80 732 рублей, в четырехзвездочный отель — от 81 939 рублей с завтраками и от 86 617 рублей по системе «все включено».

Цены на пятизвездочные отели стартуют от 92 505 рублей. В сентябре и октябре возможно небольшое снижение. Однако уточняется, что отдых в Египте обойдется туристам на 60-80% дороже, чем на похожие предложения в Турции.