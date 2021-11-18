Представители Альянса турагенств рассказали, как будет обстоять ситуация с новогодними путевками

Путевки на Новогодние праздники лучше всего приобретать не позднее, чем за месяц до поездки. Таким мнением поделилась исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Об этом сообщило URA.ru.

Специалист подчеркнула, что многие туристы отправляются отдыхать на Новый год. По этой причине спрос на такие путевки крайне высок.

«Бронировать нужно заранее, особенно в праздничные даты и любые школьные каникулы», — отметила специалист.

При этом распространяется такое правило не только на заграничные путевки, но и на поездки по России, передал «Ридус».