Представитель туриндустрии РФ спрогнозировал отмену рейсов в ОАЭ

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что следом за Турцией под запрет на авиасообщение могут попасть Объединенные Арабские Эмираты, написала «Общественная служба новостей».

Отмечается, что с 15 апреля по 1 июня наша страна ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией. По мнению Юрия Барзыкина, под угрозой закрытия находятся и рейсы из России в ОАЭ.

«Трудно сказать, какие направления окажутся под ударом, аналогичным с Турцией. Из зарубежных направлений с неблагополучной ситуацией — это Турция, Танзания, Арабские Эмираты, Индия и Бразилия. В последние два у нас итак самолеты не летали, а там хуже всего обстановка», — уточнил специалист.

Как он считает, полеты в Европу не остановят, так как сейчас туда мало кто отправляется. Барзыкин подчеркнул, что нельзя разгонять продажи, а потом резко прекращать авиасообщение. Делать это необходимо постепенно, чтобы не шокировать людей и сохранить бизнес.

Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заметил, что заменить любимую россиянами Турцию во время отпуска сможет Болгария. Там хороший климат и много мест, где можно остановиться.