Путешествия 08 февраля 2023, 22:30 Представитель туриндустрии Горин рассказал, как развить отрасль Представитель туриндустрии Горин посоветовал делать упор на туристов из Китая

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Упрощенный визовый режим мог бы привлечь новых туристов в Россию. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. В беседе с ИА НСН он назвал способы, которые могли бы вывести данную отрасль на новый уровень.

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По его словам, важными пунктами развития туризма в том числе являются транспортная доступность и возможность расплачиваться любым удобным способом. Горин обратил внимание на тот факт, что стране не хватает туристов из Китая. Благоприятно на увеличении их количества может сказаться открытие групповых безвизовых поездок со страной.