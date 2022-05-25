Представитель союза туриндустрии Уманский рассказал, чем полезны электронные путевки

Закон об электронных путевках даст россиянам уверенность в том, что они не нарвутся на мошенников и точно отправятся в отпуск. Таким мнением поделился руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«За функционирование этой системы будет отвечать государство. Туристы будут знать, что их тур учтен и зафиксирован в государственном реестре. Они будут уверенны, что нет никаких мошенников в структуре сделки», — пояснил эксперт.

Уманский пояснил, что таким образом сфера туризма станет более прозрачной. Кроме того, туроператоры смогут вести учет туристов и свободных мест для отдыха в более удобном формате.