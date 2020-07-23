Представитель МИД РФ объяснил, когда россиянам можно будет отдыхать в Турции

По его словам, все напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Дипломат отметил, что наши ведомства тщательно изучают предложение Анкары о возобновлении постоянных авиарейсов, так как туризм является основополагающим аспектом в отношениях в двух государств.

«С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — процитировало Пилипсона РИА ФАН.

Как он отметил, в настоящее время в Турцию могут отправиться граждане РФ только для ухода за близкими родственниками, а также в целях лечения, учебы или работы. Сотрудник МИД России выразил надежду, что вскоре все жители нашей страны смогут посещать Турцию.