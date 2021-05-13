Представитель АТОР объяснил, когда россияне смогут посещать Испанию

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин объяснил, когда россияне смогут путешествовать в Испанию, передала «Вечерняя Москва».

Он рассказал, что сейчас возобновляется действие виз для тех граждан РФ, у кого они были заморожены.

«Действительно, с 12 мая текущего года визовые центры Испании стали принимать документы россиян, являющихся владельцами предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственниками граждан ЕС», — уточнил Горин.

Специалист отметил, что новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня нынешнего года. При этом с туристическими целями у россиян пока нет возможности планировать поездки. Перелеты возобновятся только после окончания пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Черногория будет предоставлять с 13 мая бесплатные тесты на коронавирус для тех уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении. Также власти отменили некоторые ранее введенные ограничения и разрешили движение междугороднего транспорта в выходные дни.