Представитель Альянса турагентств назвал лучшие места для медового месяца

Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов заявил, что лучшими направлениями для медового месяца в летний период являются Куба и Мальдивы, написал сайт URA.ru.

«Сейчас у нас в топе прежде всего находится Куба и Мальдивы. Если говорить о бюджетном варианте, то, конечно, подключится Кипр», — пояснил Самохвалов.

По словам специалиста, в том же сегменте цены и качества больше предложить нечего. Например, российские направления являются слишком дорогими — цены практически в два раза выше.

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев добавил, что для семейного отдыха подойдут Болгария, Крым и Краснодарский край. Как он считает, путешествие в Южную Америку плохо отразится на самочувствии детей.

Ранее стало известно, что большинство россиян — 55,3% — планируют провести летний отпуск в этом году за границей. 44,7% будут путешествовать по России. 89% туристов хотят сэкономить на поездке, а 11% готовы вложиться в путешествие по полной. Аналитики выяснили, что 73% соотечественников настроены в плане поездок позитивно.