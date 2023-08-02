Путешествия 02 августа 2023, 23:02 Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Львов предрек падение цен на авиабилеты

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В начале августа Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов рассказал о преимуществах, которые появятся после таких изменений. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, благодаря этому между странами возрастет туристический поток. А следовательно — снизится и стоимость авиабилетов в Китай и Иран.

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«Введение безвизового режима будет означать поставку чартерных авиационных цепочек и автоматическое снижение цен на билеты. Плюс стоимость самой визы тоже вычитается», — отметил Львов.