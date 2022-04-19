Председатель Союза потребителей Шелищ рассказал, что делать, если туроператор требует доплатить

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, как поступить, если туроператор требует доплату за оплаченный тур. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он отметил, что можно обратиться в суд, но это займет не один месяц, поэтому поехать в тур вряд ли получится. Поэтому если вы хотите отправиться в отпуск, то лучше доплатить. Если вы передумали ехать, то можно потребовать возврат денег, туроператор обязан все вернуть, заключил Шешиц.