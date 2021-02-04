Предложение разрешить гостевые дома поддержали в Ростуризме

Осенью прошлого года Бессараб направила руководителю ведомства Зарине Догузовой письмо и рассказала о возникшей проблеме. В 2019 году было запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Из-за этого пострадали граждане со свидетельствами о принадлежащих им гостевых домах на руках. В итоге людям разрешили сдавать жилье, но запретили сервис, включающий бронирование, уборку помещений, питание и так далее.

Депутат настояла на том, чтобы легализовать в нашей стране возможность оказывать такие услуги в личных домах. 27 января пришел ответ из Ростуризма с поддержкой этой идеи. Первым шагом к закреплению правового статуса «гостевых домов» стали соответствующие запросы, направленные в регионы.