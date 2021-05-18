Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных перевозок

Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по нашей стране. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, написал ОТР.

По словам представителей правительства, благодаря этим средствам получится вернуть туроператорам половину затрат на нерегулярные рейсы. Список субсидируемых направлений будет составлен специалистами Ростуризма.

По прогнозам экспертов, такая мера позволит сократить стоимость туруслуг.