Правительство попросили ограничить монополию «Аэрофлота» на заграничные рейсы

Авторы инициативы попросили разработать открытый механизм распределения.

Каждую неделю правительство выделяет частоты для авиаперевозчиков. Это количество рейсов по открытым направлениям. Но большую часть получает «Аэрофлот». Остальные компании, которые имеют допуски на выполнение полетов в эти страны остаются не у дел.

По каким критериям принимается решение о выдаче Росавиация не сообщает. Между тем ограничение конкуренции привело к росту стоимости билетов. После пандемии перевозчики пытаются заработать по максимуму, но с учетом ограничений на полеты вынуждены повышать тарифы. «Аэрофлот» от них также не отстает и взвинчивает цены на направления, на которые имеет монополию.

По данным Aviasales, в декабре лететь крупнейшим российским перевозчиком из Москвы в Бишкек обойдется в сумму до 13,6 тысяч рублей. Рост за год 52%. Билет в Дубай — 17,4 тысячи рублей, что на 74% больше, чем в прошлом году. Полет в Белград обойдется в 16,5 тысяч рублей. Это на 91% дороже, чем в декабре 2019 года.

Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков напомнил, что механизм распределения допусков был непрозрачным и до пандемии. Но сегодня сократилось и само количество рейсов.

В S7 заявили, что непрозрачная практика распределения разрешений на международные полеты их беспокоит. В Red Wings отметили, что у «Аэрофлота» и до этого было большое количество уникальных направлений. Но теперь он получает самую большую долю.

«Другие авиакомпании не получают доступ к тем немногим маршрутам, на которые у них также есть назначения. Red Wings, например, мог бы возобновить полеты из Москвы в Белград, но вся квота на это направление отдана «Аэрофлоту», — сказал представитель перевозчика.

Осведомленные источники заявили, что авиационные регуляторы пытались выровнять условия и дать всем равные возможности. Но окончательное решение об открытии направлений принимает оперативный штаб, где единственной представленной авиакомпанией является «Аэрофлот».