Правила въезда в Турцию изменились для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как поменялись правила въезда в Турцию для российских граждан. Об этом написал «ФедералПресс».

«Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только „Спутник V“ (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия)», — говорится в сообщении.

Помимо вакцины, турецкая сторона разрешает россиянам предоставить отрицательный ПЦР-тест на ковид, который должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну. Также можно предъявить тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия. Все сертификаты должны быть на английском языке.