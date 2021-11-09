Привитым «Спутником V» россиянам объяснили правила въезда в Грецию

Привитые «Спутником V» россияне могут приехать в Грецию, но только с бумажным сертификатом о вакцинации. Цифровое приложение не может распознать QR-код, пояснил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

«Сертификат не распознается цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации, прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят», — процитировало Фемистоклеуса РИА «Новости».

По словам генерального секретаря, для распознавания QR-кода необходима совместная работа с другими странами. Но далеко не все государства согласны предоставлять «ключи» для считывания цифрового сертификата.

«Есть европейские страны, которые, кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды», — отметил Фемистоклеус.

Он подчеркнул, что в вопросе признания сертификатов других стран Греция ведет себя довольно гибко. Также в Греции считывается большее количество QR-кодов по сравнению с другими странами.