Правила въезда россиян продлили в Греции до 22 февраля

Власти Греции продлили условия въезда россиян до 22 февраля. Страна будет продолжать принимать до 500 туристов в неделю. При этом у приезжающих должен быть отрицательный тест на ковид и документы, подтверждающие место пребывания.

Действие правил въезда для россиян продлило правительство Греции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительственную газету. Приехать на территорию страны смогут до 500 граждан России в неделю. Прилететь можно только самолетом в Афины, Салоники или Ираклион. При себе туристы должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Пройти исследование нужно не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию. Справка должны быть на английском языке с указанием всей информации.

Перед посадкой пассажира в самолет сотрудники авиакомпании обязаны проверить документ. Если справки нет, то путешественника не допускают на борт. Также за день до прилета необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). В аэропорту прилета пассажиров выборочно проверяют на коронавирус. До получения результата турист должен находиться в месте своего пребывания. За нарушение правила грозит штраф в размере пяти тысяч евро.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией с 8 февраля. Из Москвы в Афины пустят два рейса в неделю. Международное авиасообщение было закрыто весной 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.