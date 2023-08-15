Путешествия 15 августа 2023, 13:39 «Прайм»: аналитики посоветовали покупать авиабилеты за рубеж на Новый год в сентябре

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При планировании путешествия за границу на Новый год авиабилеты лучше всего приобретать уже в сентябре. Об этом рассказали аналитики, сообщил «Прайм».

Отмечается, что при раннем бронировании билеты обойдутся на 20% дешевле. По такой же схеме можно действовать при желании сэкономить на авиабилетах для поездок внутри страны.

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Как сообщило Utro.ru,многие россияне в этом году отказались от зарубежных путешествий из-за существенного повышения цен на путевки.