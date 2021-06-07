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    07 июня 2021, 23:12

    Пожар уничтожил карельскую церковь из фильма «Остров» Лунгина

    Александра Ломейко

    В карельском поселке сгорела бывшая изба, из которой соорудили церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина. Декорация стояла на берегу Белого моря.

    Пожар в Рабочеостровске начался вечером 7 июня, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Кемскому району» в соцсети «ВКонтакте».

    «Подразделения <…> привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении», — указано в публикации.

    Сгоревшая в Карелии церковь из фильма Лунгина «Остров»

    Возгорание в районе улицы Портовой потушили к 21:00. К ликвидации пламени привлекли шесть человек и две единицы техники.

    Спасателей, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, вызвали очевидцы.

    «Двухэтажная постройка, там никто не живет. Из-за того, что там снимали фильм, строение известное», — отметили в ведомстве.

    Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина и причиненный ущерб устанавливаются.

    Фильм «Остров» Павла Лунгина снимали в Рабочеостровске в октябре–декабре 2005 года. Для него возвели декорации, в том числе перестроили избу в церковь. Она считалась достопримечательностью поселка.