Пожар уничтожил карельскую церковь из фильма «Остров» Лунгина

В карельском поселке сгорела бывшая изба, из которой соорудили церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина. Декорация стояла на берегу Белого моря.

Пожар в Рабочеостровске начался вечером 7 июня, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Кемскому району» в соцсети «ВКонтакте».

«Подразделения <…> привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении», — указано в публикации.

Сгоревшая в Карелии церковь из фильма Лунгина «Остров»

Возгорание в районе улицы Портовой потушили к 21:00. К ликвидации пламени привлекли шесть человек и две единицы техники.

Спасателей, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, вызвали очевидцы.

«Двухэтажная постройка, там никто не живет. Из-за того, что там снимали фильм, строение известное», — отметили в ведомстве.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина и причиненный ущерб устанавливаются.

Фильм «Остров» Павла Лунгина снимали в Рабочеостровске в октябре–декабре 2005 года. Для него возвели декорации, в том числе перестроили избу в церковь. Она считалась достопримечательностью поселка.