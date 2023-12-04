Путешествия 04 декабря 2023, 15:29 Повышенный турпоток в Нижнем Новгороде в 2024 году спрогнозировали в администрации города

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В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода рассказали, что в новом году турпоток в регионе должен увеличиться на 49%. Для этой цели из бюджета было выделено более 186 миллионов рублей, написало ИА «Время Н», ссылаясь на главу города Юрия Шалабаева.

По словам мэра, в городе сформировали комфортную для пешего туризма инфраструктуру. Специалисты обустроили арт-объекты, велопарковки, малые архитектурные формы, установили указатели, карт-схемы, информационные конструкции для удобной навигации.

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Сейчас в Нижнем Новгороде работает несколько фотозон и смотровых площадок.