Повышения цен на российских курортах не будет. В союзе туриндустрии это объяснили тремя факторами

]]Никаких оснований для повышения цен за отдых на российских курортах нет. Курс останется на уровне прошлого года или даже еще ниже. Об этом в беседе с «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он назвал три основные причины, по которым повышения цен не будет.

Самое главное — отсутствие спроса. Российские туристы не особо заинтересовались отдыхом в отечественных здравницах. Кроме того, многие санатории с медицинской лицензией даже не открылись, хотя им разрешили принимать туристов.

«Может быть кто-то бы и хотел покрыть все свои затраты, но по условиям у санаториев должны быть неполная загрузка из-за социального дистанцирования гостей. Это дополнительное бремя. Об этом говорят многие наши партнеры. Будут работать в ущерб первый месяц, но цены не повысят, потому что клиентов мало», — заявил эксперт.

По словам Юрия Барзыкина, во второй половине можно ждать открытия гостиниц. Но ажиотажного спроса на них также нет. Платежеспособность населения ниже, чем в прошлом году и граждане не готовы платить больше.

«Сегодня половина туристов не готова ехать на отдых. Можно сказать одно, цены подниматься на будут, а с октября пойдет снижение на 10−15%», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Отечественные курорты не смогли заменить российским туристам заграничные пляжи. Перераспределения потоков после закрытия границ не произошло. Это третий фактор того, что российская туриндустрия повышать цены не будет.

«Какая-то часть туристов может поехать, но остальные просто отложат поездку и дождутся августа, сентября и поедут туда, куда хотят», — отметил Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что ждать повышения не стоит и по итогам года. При этом он не исключил, что на особо востребованных объектах цены могут вырасти на 10%, но в общей картине особой погоды они не сыграют.

«Поэтому в целом ждем уровень прошлого года или даже ниже», — подытожил эксперт.

С заявлением о том, что цены на отдых на российских курортах могут вырасти на 30% из-за повышенного спроса заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия стала самой перспективной отраслью российской экономики.