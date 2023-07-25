Путешествия 25 июля 2023, 07:38 Повышение цен на авиабилеты объяснили в Минтрансе России Замглавы Минтранса Чалик заявил, что цены на авиабилеты выросли в пределах инфляции РИА «Новости»

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По одной из методик расчета цен авиабилеты в России подорожали в пределах инфляции, по другой — наоборот подешевели. Замминистра транспорта Игорь Чалик заявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

«Как вы знаете, существует две методики мониторинга — это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание», — сказал он.

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Рост цен на билеты, по его словам, обычно происходил в пределах инфляции. Спустя время начинались распродажи, и стоимость наоборот снижалась. Игорь Чалик заявил, что фактически произошло снижение, а не повышение цен.

С января по май 2023 года билеты на внутренние рейсы подорожали на 6,2%. Минтранс России опроверг прогнозы о росте цен на 40%. Игорь Чалик заявил, что летом произошло традиционное сезонное подорожание, когда компании попытались возместить недополученную в низкий сезон прибыль.