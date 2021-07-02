«Поторопитесь и привейтесь»: в Италии назвали условие открытия границ для россиян

Открытие границ с Италией зависит от скорости, с которой россияне вакцинируются от коронавируса. Об этом заявил журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Самый осмысленный ответ: когда вы поторопитесь и привьетесь», — ответил он на вопрос о времени открытия границ страны для россиян.

Терраччано выразил сожаление, что некоторые граждане России отказываются от прививок, несмотря на то, что страна раньше всех создала вакцину от коронавируса. Он выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

Он также отметил, что посольство Италии в Москве сейчас занимается перевыпуском туристических виз, которые истекли за время пандемии. Однако воспользоваться ими пока не получится: границы продолжают оставаться закрытыми.

«Те туристические визы, срок которых истек в год пандемии, можно уже сейчас перевыпустить, этот процесс идет, но, к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно», — подчеркнул Терраччано.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый посоветовал россиянам привиться перед тем, как отправляться на отдых за рубеж. Он подчеркнул, что в одних государствах обстановка по коронавирусу до сих пор остается неблагоприятной, в то время как в других ситуация улучшается. Но опасность заразиться есть в каждой стране.