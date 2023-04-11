Путешествия 11 апреля 2023, 14:03 Поток российских туристов в Чехию увеличится в 2023 году

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Чехия ожидает увеличения потока российских туристов в 2023 году. Такой информацией поделился заместитель главы чешской ассоциации туристических агентств Ян Папеж. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Папеж подчеркнул, что большая часть туристов, которые посещают Чехию, являются россиянами, которые проживают в других странах мира. Остальные добираются туда транзитом через Турцию или Катар, написала «Политика сегодня».

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В прошлом году Чехию посетили лишь 15 тысяч туристов из России, однако в текущем — власти рассчитывают на увеличение числа путешественников.