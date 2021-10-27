Легковушки попали в ДТП на севере Москвы. Пострадали 5 человек

Водитель легковушки не уступил дорогу другой машине и попал в аварию. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла вечером 27 октября на Тимирязевской улице. Автомобили столкнулись около дома №27.

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«Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении», — написала пресс-служба ГИБДД в Telegram-канале.

В результате столкновения пострадали пять человек. Травмы получили три пассажира ВАЗа и водитель второй машины. Согласно предварительной информации, все пострадавшие получили легкие травмы. Еще инспекторы предварительно установили, что оба водителя сели за руль трезвыми.

Специалисты продолжают выяснять все причины и обстоятельства аварии на севере столицы.