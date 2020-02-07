Посол России перечислил главные опасности для туристов в Турции

Жара, безлимитный алкоголь и невнимательность на дорогах — вот три главные опасности для российского туриста в Турции. Безудержные возлияния на солнцепеке могут легко убить.

«Турция — это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в „высокий сезон“ температуры превышают 40 градусов. Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой „все включено“», — приводит РИА «Новости» слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова.

От также напомнил об особенностях городского трафика в Турции. Местные водители не всегда пропускают пешеходов на зебре, поэтому нужно быть предельно внимательными во время прогулки по турецким городам. В отелях для детей есть множество всяких развлечений, однако полностью полагаться на аниматоров нельзя. За детьми нужно пристально следить самим, так как работник отеля может просто не доглядеть, и с ребенком случится беда.

В конце сентября 2019 года Ерхов рассказал, что 2019 год был очень тяжелым в плане происшествий с российскими туристами в Турции. За первые девять месяцев прошлого года там погибли 88 россиян. Было около 40 случаев, когда граждан России приходилось экстренно эвакуировать.