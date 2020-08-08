Посол ЕС рассказал о ходе переговоров по упрощению визового режима с Россией

Он пояснил, что в данный момент 80% виз, которые россияне получают для посещения стран Европы многократные. При этом граждане ЕС могут получить разрешение на многократный въезд в Россию только в 20% случаях.

«Хотелось бы, чтобы здесь был баланс», — подчеркнул Эдерер.

Он отметил, что Россия и Евросоюз продолжают регулярные консультации об упрощении визового режима в рамках действующего соглашения и его выполнения. В частности посол отметил, что приветствует решение России о расширении действия режима электронных виз на всю страну в следующем году.

Однако на вопрос могут ли жители Крыма получит шенгенскую визу в российский загранпаспорт посол ответил отрицательно. Он пояснил, что для получения разрешения на въезд в Европу жителям полуострова нужно подавать документы в консульства стран ЕС, расположенных на Украине. Но в ближайший месяц сделать это крымчанам будет сложно.

Как сообщил сайт «Утро.ру», Киев закрыл границу с Крымом до конца лета из-за распространения коронавирусной инфекции.

Электронная виза для въезда иностранцев в Россию начнет действовать с 1 января следующего года. Она позволит гражданам других государств находиться в стране до 60 дней. Заявление будут принимать в электронном виде на сайте Министерства иностранных дел. Сбор за визу составит 50 долларов.