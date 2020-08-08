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    08 августа 2020, 14:15

    Посол ЕС рассказал о ходе переговоров по упрощению визового режима с Россией

    Анатолий Минкин

    Упрощение визового режима между гражданами России и Евросоюза должно строиться на принципе равенства. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол ЕС в России Марку Эдерер.
    Посол ЕС рассказал о ходе переговоров по упрощению визового режима с Россией

    Он пояснил, что в данный момент 80% виз, которые россияне получают для посещения стран Европы многократные. При этом граждане ЕС могут получить разрешение на многократный въезд в Россию только в 20% случаях.

    «Хотелось бы, чтобы здесь был баланс», — подчеркнул Эдерер.

    Он отметил, что Россия и Евросоюз продолжают регулярные консультации об упрощении визового режима в рамках действующего соглашения и его выполнения. В частности посол отметил, что приветствует решение России о расширении действия режима электронных виз на всю страну в следующем году.

    Однако на вопрос могут ли жители Крыма получит шенгенскую визу в российский загранпаспорт посол ответил отрицательно. Он пояснил, что для получения разрешения на въезд в Европу жителям полуострова нужно подавать документы в консульства стран ЕС, расположенных на Украине. Но в ближайший месяц сделать это крымчанам будет сложно.

    Как сообщил сайт «Утро.ру», Киев закрыл границу с Крымом до конца лета из-за распространения коронавирусной инфекции.

    Электронная виза для въезда иностранцев в Россию начнет действовать с 1 января следующего года. Она позволит гражданам других государств находиться в стране до 60 дней. Заявление будут принимать в электронном виде на сайте Министерства иностранных дел. Сбор за визу составит 50 долларов.

    Новости SMI.FM