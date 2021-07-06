После открытия границ петербуржцы массово полетели в Турцию

Около 30 тысяч петербуржских туристов улетели в Турцию с 22 июня. Об этом «Невским новостям» сообщили представители Российского союза туристской индустрии на Северо-Западе.

Спрос на туры в Турцию стал очень высоким сразу после открытия границ. В течение двух недель после того, как Турция открылась для российских туристов, туры в эту страну занимали от 50 до 85% от общего числа проданных туров.

Эксперты видят причину в том, что Турция на данный момент является самым доступным вариантом отдыха на море для россиян: в Краснодарском крае и Крыму идут обильные дожди, а большая часть зарубежных курортов по-прежнему закрыта.

«Отсюда вытекает вторая тенденция — продажи Турции идут с хорошей глубиной, так как это сейчас самый доступный вариант качественного отдыха на морском побережье», — пояснили в союзе туристской индустрии.