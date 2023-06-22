Путешествия 22 июня 2023, 17:32 Посетителей острова Улько-Таммио в Финляндии попросили отказаться от гаджетов

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Финских туристов, которые посещают остров Улько-Таммио в национальном парке, просят отказаться от гаджетов при посещении местности. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

В туристической службе острова рассказали, что хотят сделать на местности свободную от телефонов зону. Поэтому гостей призывают отвлечься от технологий и наслаждаться природными красотами.

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«Надо выключать свои умные устройства, остановиться и по-настоящему насладиться островами», — объяснил эксперт Visit Kotka-Hamina Матс Селин.

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