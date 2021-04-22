Португалия открыла популярный курорт для туристов

Популярный португальский курорт Мадейра открыли для туристов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Курорт открыт в том числе и для России. Пускать туда будут без вакцинации от коронавируса. Чтобы поехать на отдых, необходимо будет заполнить анкету с два дня до поездки. После этого турист получит QR-код, который нужно показать в аэропорту. Также необходимо иметь отрицательный результата свежего тесте на коронавирус.