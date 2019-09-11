Порт для круизных лайнеров могут построить в Кронштадте

В Кронштадте может появиться новый туристический порт с остановкой для круизных лайнеров. Об этом на форуме UNWTO сказала член группы по вопросу развития Кронштадта Ксения Шойгу.

«Ведутся переговоры с портом „Моби Дик“ на данный момент для того, чтобы создать еще одну точку пассажирского порта. Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать еще одну швартовку для круизных лайнеров, что, конечно же, вдохнет дополнительную жизнь в Кронштадт. И позволит нам прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов», — рассказала Шойгу.

В городе сейчас реализуется проект «Кронштадт. Остров фортов». В рамках него туристический кластер будет полностью отреставрирован и открыт для посетителей к 2023 году. Это будет первый в мире музей, окруженный водой. На территории комплекса появятся исторические маршруты, посвященные ключевым сражениям Военно-морского флота, военачальникам и морским специалистам.

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Кроме того, для повышения привлекательности Кронштадта среди туристов уже в следующем году там должны открыть Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам.

Разработкой концепции реновации Кронштадта занимается специальная рабочая группа.