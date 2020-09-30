30 сентября 2020, 11:20
Порядка одного миллиона туристов посетили Крым в сентябре
Порядка одного миллиона туристов посетили Крым в сентябре нынешнего года. Это на 60% больше, чем за такой же период минувшего года, сообщил ТАСС со ссылкой на слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.
Согласно информации на 24 сентября, в целом за лето на полуострове побывали 4,5 миллиона путешественников. Министр оценил показатели сентября как беспрецедентные. Он отметил, что в октябре тоже ожидается большой уровень загрузки гостиниц, пишет ИА НСН.
Волченко добавил, что на октябрь в Крыму сохранится летняя полетная программа.