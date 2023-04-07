Путешествия 07 апреля 2023, 20:25 Порядка 4 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2022 году

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В 2022 году Нижегородскую область посетили 3,9 миллиона туристов. Такие результаты озвучили в ходе коллегии Минтуризма и промыслов региона. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Коллегия состоялась в культурном центре «Пакгаузы» на Стрелке. Как рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, объем оказанных туристам услуг составил 16,7 миллиона рублей.

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«На сегодняшний день лучшее отражение нашей работы — повышение региона в Национальном туристическом рейтинге до почетного шестого места», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.