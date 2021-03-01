Порядка 2 млн человек посетили курорты Кубани в зимний период

Более двух миллионов человек посетили курорты Кубани в зимний период. Поток туристов значительно вырос в регионе в текущем году, написал «Царьград» со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Глава Кубани уточнил, что больше всего за прошедший период гостей было в горах Сочи. Здесь заполняемость отелей составила порядка 70%, в праздники цифра превышала 90%.

«Рост турпотока к аналогичному периоду прошлого года составил порядка 7%. Зимой 2021 года курорты края посетили около двух миллионов человек», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, гостиницы на Черноморском побережье были забронированы почти на 60%. На Азовском побережье заполненность отелей составила 30%, а в степной зоне и предгорье — 42%. Путешественникам предлагают отпуск по системе «все включено» и широкий спектр развлечений.

Как заметил Кондратьев, такие показатели говорят о том, что молодые небольшие курорты уже начинают избавляться от понятия «сезонности».