Популярность островных курортов резко выросла среди россиян

В России резко выросли продажи путевок на островные курорты. Спрос на туры в Доминикану, на Мальдивы, Сейшелы и Кубу вырос в разы в сравнении с 2019 годом. Об этом представители отрасли сообщили газете «Известия».

Островные направления вошли в десятку лидеров по продажам, согласно данным Tez Tour. В 2019 году они были не так популярны и находились во второй десятке. Но в этом году на Мальдивах отдохнули уже в 1,5 раза больше россиян, чем два года назад.

По росту продаж в первые три квартала года среди всех островных курортов лидируют Мальдивы. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года реализация путевок на эти острова выросла на 116%, согласно статистике оператора Level Travel. Спрос путевок на Кубу подскочил на 32%. Туры в Доминикану, которая открылась в августе, в III квартале стали популярнее на 76%.

В Travelata сообщили, что продажи туров на Мальдивы подскочили в четыре раза, на Кубу — в два. Спрос на Доминикану вырос в 2,5 раза.

Россиянка ранее назвала главный недостаток отдыха на Мальдивах.