Популярность Долины гейзеров значительно выросла в этом году

Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Ранее в Долину гейзеров за год приезжали пять тысяч туристов. Сейчас же этот показатель составляет восемь тысяч человек.

По словам зампредседателя Правительства Дмитрия Чернышенко, такие показатели являются максимальными за все время. Подобных результатов удалось достичь путем расширения инфраструктуры. К примеру, власти привели в порядок уже существующие дорожки, подготовили новые тропы и площадки.