Популярность Байдена снизилась до минимальных показателей

Экономические проблемы и новая волна пандемии коронавирусной инфекции опустили рейтинг президента США Джо Байдена до минимальных позиций со дня его инаугурации. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который провели телеканал ABC и газета The Washington Post.

Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту президента США одобрил только 41% респондентов, а 53% опрошенных заявили о неудовлетворенности проводимой им политики.

Главной претензией к своему президенту американцы назвали экономику. Об этом заявили 70% отрицательно отозвавшихся о работе Байдена. Согласно открытым данным, рост цен в годовом выражении в США достиг 6,2%. Для страны это рекордный показатель с 1990 года.

В сентябре деятельность американского президента одобряли 44% участников опроса. Противоположного мнения придерживался 51% опрошенных.

На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если президентские выборы прошли в ближайшие выходные, 51% респондентов ответил, что за кандидата от республиканской партии, 41% — за демократа.