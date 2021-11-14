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    14 ноября 2021, 19:30

    Популярность Байдена снизилась до минимальных показателей

    Опрос ABC: рейтинг Байдена достиг минимальных показателей за весь срок

    Анатолий Минкин

    Экономические проблемы и новая волна пандемии коронавирусной инфекции опустили рейтинг президента США Джо Байдена до минимальных позиций со дня его инаугурации. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который провели телеканал ABC и газета The Washington Post.

    Популярность Байдена снизилась до минимальных показателей

    Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту президента США одобрил только 41% респондентов, а 53% опрошенных заявили о неудовлетворенности проводимой им политики.

    Главной претензией к своему президенту американцы назвали экономику. Об этом заявили 70% отрицательно отозвавшихся о работе Байдена. Согласно открытым данным, рост цен в годовом выражении в США достиг 6,2%. Для страны это рекордный показатель с 1990 года.

    В сентябре деятельность американского президента одобряли 44% участников опроса. Противоположного мнения придерживался 51% опрошенных.

    На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если президентские выборы прошли в ближайшие выходные, 51% респондентов ответил, что за кандидата от республиканской партии, 41% — за демократа.