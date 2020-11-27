Туристов в Калугу решили привлекать с помощью туалетов

26 ноября в городе прошел форум «Калужский край — душа России», говорится в материале. На форуме обсуждались перспективы российского туризма. Руководитель арт-группы BÜRO Ирина Клочкова заявила, что региону нужно «удовлетворять запросы туристов», которым нужны «яркие воспоминания от путешествия». Для этого Клочкова предложила открыть в Калуге туалет-бутик.

Идею поддержал мэр города Дмитрий Денисов. Как указано в материале, он предложил обсудить ее реализацию более детально.

По словам Клочковой, ее вдохновил пример Калининградской области, где для туристов уже работает туалет-бутик. Посетители там могут зарядить свои смартфоны, приобрести оригинальные сувениры, предметы гигиены и средства контрацепции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор во всех регионах России. Однако туроператоры не согласны с таким нововведением. Увеличение цены на путевки может спугнуть туристов.